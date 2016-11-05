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Camdan paylaşım

Camdan paylaşım
Ünlü komedyen 'den aldığı Business Class bilet ile 1A sırasına oturunca camı olmayan bir yer olduğunu gördü. Antalya-İstanbul uçağına 500 lira vererek bilet aldığını belirten Gökbakar sosyal medya hasabından bir fotoğraf paylaşarak "THY ile gurur duyuyoruz ama bu nedir yaaaa!!! 1A nolu Business koltuk.. Cam yook! Kapalı kasa kamyonette kesime giden camış mıyız biz!..." yorumu yaptı. AYCI'DAN TELEFON
Yaşanan bu olay üzerine THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Şahan Gökbakar'ı aradı. Gökbakar da "Benim gibi bir Bilkentli olan THY Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı olaya bizzat müdahale etmiş. Ardında da THY Basın Müşaviri Yahya Üstün bey aradı, telafi isteklerini dile getirdi. Bu yaklaşım bile THY'nin nasıl doğru yönetildiğinin ve dünya markası olduğunun göstergesi oldu bana" dedi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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