  1. Aşıklar caz yaptı
  2. Evlerine tablo baktılar

Baba espri

Baba espri
Erdal Özyağcılar'ın eşi Güliz Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar, önceki akşam birlikte rol aldıkları 'Demir'in bu sezonki ilk oyununu oynadı. Zeynep Özyağcılar, "Evde annemle ezber yaparken babam bizi kıskanıyordu. Hatta oyunda rol bile istedi ama biz kabul etmedik" diye espri yaptı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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