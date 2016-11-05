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Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Dizisinin geçen sezon bitmesinin ardından ekranlardan uzak kalan Tolgahan Sayışman, sevgilisi Almeda Abazi ile yurt dışı tatilinden gelir gelmez soluğu Bebek'te aldı. Bir mekanda oturup yemek yiyen sevgililer, mekan çıkışı el ele objektiflere yansıdı...

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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