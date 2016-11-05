  1. Evlerine tablo baktılar
  2. Oscar’lık buluşma

Aşk oyunu!

Justin Bieber’ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez’le ‘aşk’ yaşayan ’ın reklam karşılığı Porto Rikolu güzele 10 bin dolar verdiği iddia edildi. Akçıl ise ‘Benim buna ihtiyacım yok’ yanıtı verdi!

Aşk oyunu!
Geçtiğimiz günlerde Miami'ye giden Sinan Akçıl, burada tanıştığı Alexandra Rodriguez'le yaşadığı aşkla magazin gündemine geldi... Justin Bieber'ın eski aşkı olan Porto Rikolu mankenle samimi fotoğraflarını sosyal medya ve magazin siteleriyle paylaşan 'la ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Ünlü müzisyenin, Alexandra Rodriguez'e 10 bin dolar verip karşılığında ünlü güzelle aşk oyunu oynadığı iddia edildi.

Sinan Akçıl, "Benim böyle bir reklam oyununa ihtiyacım yok" diyerek iddiaları yalanladı. Uzun süre Ebru Şallı ile aşk yaşayan ünlü müzisyenin, güzel sunucuyla yaşadığı beraberliğin de reklam olduğu uzun süre konuşuldu. Ancak o dönemde de hem Sinan Akçıl hem de Şallı, böyle bir durumun asla sözkonusu olmadığını sürekli dile getirdi...
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar