Justin Bieber’ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez’le ‘aşk’ yaşayan Sinan Akçıl’ın reklam karşılığı Porto Rikolu güzele 10 bin dolar verdiği iddia edildi. Akçıl ise ‘Benim buna ihtiyacım yok’ yanıtı verdi!
Geçtiğimiz günlerde Miami'ye giden SinanAkçıl, burada tanıştığı Alexandra Rodriguez'leyaşadığı aşkla magazin gündemine geldi... JustinBieber'ın eski aşkı olan Porto Rikolu mankenlesamimi fotoğraflarını sosyal medya ve magazinsiteleriyle paylaşan Sinan Akçıl'la ilgili ortayaşok bir iddia atıldı. Ünlü müzisyenin, AlexandraRodriguez'e 10 bin dolar verip karşılığında ünlügüzelle aşk oyunu oynadığı iddia edildi.
Sinan Akçıl, "Benim böyle bir reklamoyununa ihtiyacım yok" diyerek iddialarıyalanladı. Uzun süre Ebru Şallı ile aşk yaşayanünlü müzisyenin, güzel sunucuyla yaşadığıberaberliğin de reklam olduğu uzun sürekonuşuldu. Ancak o dönemde de hem Sinan Akçılhem de Şallı, böyle bir durumun asla sözkonusuolmadığını sürekli dile getirdi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.