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Aşıklar caz yaptı

Aşıklar caz yaptı
Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi Rabia Yılmaz ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde Mike Stern ve Dave Weekl konserine gitti. El ele objektiflere yansıyan ünlü çift, usta müzisyenlerin oluşturduğu caz grubunun verdiği konseri büyük bir keyifle izledi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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