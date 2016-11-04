  1. Sağlam aşık!
  2. Yarını bekliyor

Yazdan çıkamadı!

Yazdan çıkamadı!
Eda Taşpınar, soğuk havalara meydan okudu! Önceki akşam bir davette objektiflere yansıyan ikoncan, yaklaşık 700 liralık incili terlikleriyle herkesi şaşırttı. Taşpınar, geçtiğimiz günlerde dudak dudağa yakalandığı İngiliz aşkı Ray Luwolt'un saçlarından ilham almış olacak ki gecede bir bölümünü kırmızıya boyadığı rastalı saçlarıyla boy gösterdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar