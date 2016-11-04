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Yarını bekliyor

Yarını bekliyor
Popçu Yalın, yarın saat 15.00'te 'da sevenleriyle bir araya gelecek. 'Bayıla Bayıla' adlı albümünü hayranları için imzalayacak olan sanatçı, "Sevenlerimle göz göze olmak bana hep iyi gelir. Kavuşmak bize iyi gelecek" diyerek yarını iple çektiğini söyledi.
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