  1. ‘Artık bana laf düşmez’
  2. Hasret ağır bastı

Tanıma aşaması!

Tanıma aşaması!
Meslektaşı Şükran Ovalı'dan ayrıldıktan sonra adı kimselerle anılmayan Şükrü Özyıldız, aşk orucunu bozdu! Yakışıklı oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda el eleydi. Moda tasarımcısı Rabia Yaman'la kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı öğrenilen Özyıldız, "Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz" dedi.

DOĞAN SAVAŞ
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