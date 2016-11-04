Sanatsal buluşma

Çağdaş sanata olan ilgisiyle bilinen Cem Yılmaz, önceki akşam Lütfi Kırdar Kongre ve SergiSarayı'nda kapılarını açan 11.Contemporary Istanbul'u ziyaret etti. Sergide görücüye çıkan eserleri inceleyen Yılmaz, beğendiği parçaları da satın alarak koleksiyonunaeklemeyi ihmal etmedi.
Ermeni sanatçı DaronMouradian'ın 'Fish Rider' adlı tablosunu satın alan komedyene hayranları büyük ilgi gösterdi. Hayranlarıyla bol bol selfie çeken Cem Yılmaz, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ilede böyle hatıra pozu verdi.
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