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Sanatsal buluşma

Sanatsal buluşma
Çağdaş sanata olan ilgisiyle bilinen Cem Yılmaz, önceki akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açan 11. Contemporary Istanbul'u ziyaret etti. Sergide görücüye çıkan eserleri inceleyen Yılmaz, beğendiği parçaları da satın alarak koleksiyonuna eklemeyi ihmal etmedi.

Ermeni sanatçı Daron Mouradian'ın 'Fish Rider' adlı tablosunu satın alan komedyene hayranları büyük ilgi gösterdi. Hayranlarıyla bol bol selfie çeken , Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile de böyle hatıra pozu verdi.
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