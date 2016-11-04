Sağlam aşık!

Caner Erkin, sakatlığıyla zor günler geçirse de özel hayatında sağlam bir aşık olduğunu yine kanıtladı. Beşiktaşlı yıldız, ‘Ekşi Elmalar’ filminde rol alan Şükran Ovalı için geçtiğimiz sabah sinema salonu kapattı. Güzel oyuncu, aşkının yaptığı jestle yine havalara uçtu...
Oyuncu aşkı ŞükranOvalı'ya yaptığıjestlerle hemcinslerineromantizm konusunda adetaders veren Caner Erkin,kuralını bozmadı... Beşiktaşlıfutbolcu, Yılmaz Erdoğan'ınfilmi 'Ekşi Elmalar'da oynayanOvalı'ya hoş bir sürpriz yaptı.Ünlü futbolcu, geçtiğimizsabah filmi aşkıyla baş başaseyretmek için Nişantaşı'ndakibir sinema salonunu kapattı.
SABAH ROMANTİZMİ...
Yıldız futbolcu, yaptığıbu romantik sürprizinsinemaseverler tarafındanbozulmaması için de filmin enerken gösterim saatini tercihetti. Sabah saat 11.00'de filmiizleyen çiftin bazı sahnelerdegözyaşlarına hakim olamadığıöğrenildi. Geçtiğimiz haftasakatlanarak zor günler geçirenünlü futbolcunun yanındanayrılmayan sevgilisine yaptığıbu jest, "Sakatlığıyla herkesiüzen Caner, sağlam bir aşıkolduğunu yine kanıtladı"dedirtti.
İLİK SUYU İÇİRİYOR
Yıldız futbolcunun aşkınayaptığı bu romantik sürprizlerise karşılıksız kalmıyor. Aşiltendonu yırtılınca sezonuerken kapatan Caner Erkin'eaşkı Şükran Ovalı da gözügibi bakıyor. Güzel oyuncusevgilisinin bir an önce sağlığınakavuşup yeşil sahalara dönmesiiçin ilik suyundan çorbahazırlatıp Erkin'e içiriyor…
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