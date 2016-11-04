  1. Çağla kaybetti
  2. Yazdan çıkamadı!

Sağlam aşık!

, sakatlığıyla zor günler geçirse de özel hayatında sağlam bir aşık olduğunu yine kanıtladı. Beşiktaşlı yıldız, ‘’ filminde rol alan için geçtiğimiz sabah sinema salonu kapattı. Güzel oyuncu, aşkının yaptığı jestle yine havalara uçtu...

Sağlam aşık!
Oyuncu aşkı Şükran Ovalı'ya yaptığı jestlerle hemcinslerine romantizm konusunda adeta ders veren Caner Erkin, kuralını bozmadı... Beşiktaşlı futbolcu, Yılmaz Erdoğan'ın filmi 'Ekşi Elmalar'da oynayan Ovalı'ya hoş bir sürpriz yaptı. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz sabah filmi aşkıyla baş başa seyretmek için Nişantaşı'ndaki bir sinema salonunu kapattı.

SABAH ROMANTİZMİ...
Yıldız futbolcu, yaptığı bu romantik sürprizin sinemaseverler tarafından bozulmaması için de filmin en erken gösterim saatini tercih etti. Sabah saat 11.00'de filmi izleyen çiftin bazı sahnelerde gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta sakatlanarak zor günler geçiren ünlü futbolcunun yanından ayrılmayan sevgilisine yaptığı bu jest, "Sakatlığıyla herkesi üzen Caner, sağlam bir aşık olduğunu yine kanıtladı" dedirtti.

İLİK SUYU İÇİRİYOR
Yıldız futbolcunun aşkına yaptığı bu romantik sürprizler ise karşılıksız kalmıyor. Aşil tendonu yırtılınca sezonu erken kapatan Caner Erkin'e aşkı da gözü gibi bakıyor. Güzel oyuncu sevgilisinin bir an önce sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmesi için ilik suyundan çorba hazırlatıp Erkin'e içiriyor…



Filmde Şükran Ovalı'nın yanı sıra ve gibi ünlü isimler oynuyor.
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