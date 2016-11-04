Mütevazı Kıvanç

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan stilist eşi BaşakDizer'e tam destek! Tatlıtuğ, önceki akşam Nişantaşı'ndaki 'Room+Rumours' adlı butiğinin açılışını gerçekleştiren Dizer'i yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, gece boyu misafirlerle de ilgilendi.
Başak Dizer'e evlilik yıldönümü hediyesi olarak Paris'ten evaldığı haberlerine de açıklık getiren Tatlıtuğ, "Evliliğimizi mütevazıyaşamaya çalışıyoruz.Bu nedenle sadecekendi aramızda ufakve sade bir kutlamayaptık" dedi.
EŞİNETAMDESTEK Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam ortağı Deniz Marşan'la yeni butiğini hizmete açan Başak Dizer'in heyecanını paylaştı.
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