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Mütevazı Kıvanç

Önceki akşam ’in yeni butiğinin açılışına katılan , eşine Paris’ten ev aldığı iddialarını ‘Evliliğimizi mütevazı bir şekilde yaşıyoruz’ diye yalanladı...

Mütevazı Kıvanç
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan stilist eşi Başak Dizer'e tam destek! Tatlıtuğ, önceki akşam Nişantaşı'ndaki 'Room+Rumours' adlı butiğinin açılışını gerçekleştiren Dizer'i yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, gece boyu misafirlerle de ilgilendi.

Başak Dizer'e evlilik yıldönümü hediyesi olarak Paris'ten ev aldığı haberlerine de açıklık getiren Tatlıtuğ, "Evliliğimizi mütevazı yaşamaya çalışıyoruz. Bu nedenle sadece kendi aramızda ufak ve sade bir kutlama yaptık" dedi.



EŞİNE TAM DESTEK
, önceki akşam ortağı Deniz Marşan'la yeni butiğini hizmete açan 'in heyecanını paylaştı.

DOĞAN SAVAŞ
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