Işıl cadı avında!

Türk ünlüler, CadılarBayramı için kılıktan kılığa girinceçok eleştirilmişti. Ünlülere bir taşda eski kaleci Rüştü Reçber'ineşi Işıl Reçber'den geldi. Öncekigün Renkli Sayfalar'a konuk olanReçber, Halloween'ı kutlayanisimleri şöyle topa tuttu: "Cadımıyız ki Cadılar Bayramı'nıkutlayalım? Bizim o kadar güzelbayramlarımız var ki onlara bukadar değer verilmiyor!"
Sözlerine "Görgüsüzlükdiyemem ama 'Keyif alacak şeyarıyorlar' diye düşünüyorum. BenCadılar Bayramı'nı kutlamadım,asla kutlamam. Kadir gecelerimiz,kandillerimiz gibi bize özelbirçok şey var" diye devam edenReçber, para karşılığı reklamyaptıran isimleri de şöyle eleştirdi:"Sosyeteye girmek süreklilikgerektirir. Bu işin kursla,reklamla, parayla alakası yok!"
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