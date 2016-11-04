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Işıl cadı avında!

’nı kutlayan ünlü isimleri , şöyle topa tuttu: ‘Bizim o kadar güzel bayramlarımız var ki onlara bile bu kadar değer vermiyorlar!’

Işıl cadı avında!
Türk ünlüler, Cadılar Bayramı için kılıktan kılığa girince çok lmişti. Ünlülere bir taş da eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den geldi. Önceki gün Renkli Sayfalar'a konuk olan Reçber, Halloween'ı kutlayan isimleri şöyle topa tuttu: "Cadı mıyız ki Cadılar Bayramı'nı kutlayalım? Bizim o kadar güzel bayramlarımız var ki onlara bu kadar değer verilmiyor!"

Sözlerine "Görgüsüzlük diyemem ama 'Keyif alacak şey arıyorlar' diye düşünüyorum. Ben 'nı kutlamadım, asla kutlamam. Kadir gecelerimiz, kandillerimiz gibi bize özel birçok şey var" diye devam eden Reçber, para karşılığı reklam yaptıran isimleri de şöyle eleştirdi: "Sosyeteye girmek süreklilik gerektirir. Bu işin kursla, reklamla, parayla alakası yok!"



Reçber'in hedefinde 'dan 'na kadar birçok sosyetik sima da var.
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