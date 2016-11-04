İnadına mutluluk

Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği 'Dağ 2' filminin gala gösterimi önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Çağlar'ın şehit Ömer Halisdemir'e ithaf ettiği filmin galasına Birce Akalay'la eşi Sarp Levendoğlu el ele katıldı. Mutluluk pozu veren ikili, boşanacakları yönünde çıkan haberleri de böylece bir kez daha yalanlamış oldu...