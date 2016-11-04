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Hülya’lı yaş günü

Hülya’lı yaş günü
Hülya Avşar, önceki gün kardeşi Helin Avşar'la İstinyePark'taydı. Kardeşinin 36. yaş gününü kutladıklarını söyleyen Avşar Kızı, Helin Hanım'la AVM'de kısa bir alışveriş turu attı. İkili, daha sonra Zuma'ya geçerek pasta kesti.
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