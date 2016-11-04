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Hasret ağır bastı

Hasret ağır bastı
Genç işadamı Buğra Toplusoy'la aşk yaşayan Ceyda Ateş, yine Amerika yolcusu… Geçen yazı sevgilisinin yanında geçiren güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde soluğu yine Toplusoy'un yanında alacak.

Abd'de yaşamayı hayal eden , burada oyunculuk dersleri de alacak. Aşkıyla hasret giderip kendini geliştirecek olan Ateş, böylece 1 taşla 2 kuş vuracak.



29 yaşındaki oyuncu, Toplusoy'a duyduğu özlem ağır basınca Türkiye'deki kariyerini erteleme kararı aldı.
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