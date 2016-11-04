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Gülme garantili

Gülme garantili
Yönetmenliğini Ömer Uğur'un yaptığı, senaryosunu Cüneyt İnal'ın yazdığı 'Geniş Aile; Her Türlü' filmi, önceki akşam Özdilek AVM'de görücüye çıktı. Filmin oyuncuları Ufuk Özkan'la Özge Ulusoy da galada hazır bulundu. Heyecanı yüzünden okunan Ulusoy, "Herkesin gülmeye ihtiyacı var. Biz de ekiple güldürmeye geldik'' dedi.
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