  1. Sanatsal buluşma
  2. ‘Artık bana laf düşmez’

Gizemli sevgili

Gizemli sevgili
Güzel oyuncu Selen Seyven, önceki akşam katıldığı bir davette yeni sevgilisiyle boy gösterdi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, teklifleri değerlendirdiğini söyledi. Seyven, gazetecilerin aşkının ismini sormasına rağmen ser verip sır vermedi…

DOĞAN SAVAŞ
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