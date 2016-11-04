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efsanesi geliyor

Gitar efsanesi geliyor
Porto Rikolu efsane ve besteci Jose Feliciano, İstanbullu hayranlarına 29 Kasım akşamı muhteşem bir müzik ziyafeti verecek. Grammy ödülüne 9 kez layık görülen, 'yu pop ve rock gibi ana akım müzik türleriyle birleştirerek müzik dünyasında büyük üne sahip olan Feliciano, hayranlarıyla Zorlu PSM sahnesinde buluşacak.
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