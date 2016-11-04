Çağla kaybetti

Ünlü model Çağla Şıkel'in 'frikik davası' karara bağlandı. Canlı yayında göğsü açılan Şıkel görüntülerini mozaiksiz yayınlayan Doğan Gazetecilik AŞ'den 10 bin TL kazandı. Reyting için bu kazanın bir kurgudan ibaret olduğunu iddia eden Erol Köse'ye açtığı davadan ise eli boş döndü. Köse "Ben kaza olduğuna inanmıyorum. Reytinge ihtiyacı var" yorumu yapmıştı.



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