  1. Gizemli sevgili
  2. Tanıma aşaması!

‘Artık bana laf düşmez’

‘Artık bana laf düşmez’
Eski aşkı Hakan Sabancı'nın geçen akşam yaptığı kaçamakla gözlerin üzerine çevrildiği Aslışah Alkoçlar, bir kez daha yıkıldı! Gazeteciler, önceki akşam sosyetik güzele Sabancı'nın fotoğraflarını gösterdi. Gözleri dolan Aslışah Alkoçlar, "Kızı tanımıyorum ama bana laf düşmez" dedi.

DOĞAN SAVAŞ
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