Yıllar vız geliyor

Ünlü mankenler önceki akşam Four Seasons Hotel'de 11.İstanbul UluslararasıKumaş TasarımYarışması dahilinde düzenlenen defilede fırtına gibi esti… İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle öncülüğünde gerçekleştirilen gecede Çağla Şıkel, Ebru Şallıve Özge Ulusoy da podyumdaydı.
EkonomiBakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmada Hakan Akkaya'nın 10 finalistin ürettiği kumaşlarla hayata geçirdiği tasarımlar tam not aldı. Davetliler, defile sonrası sahneye çıkan Hande Yener eşliğinde eğlendi.
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