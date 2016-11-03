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Yıllar vız geliyor

Önceki akşam bir defilede podyuma çıkan ve Ebru Şallı, genç meslektaşlarına taş çıkardı. Şallı, ‘Bu gidişle 100 yaşına kadar podyumdayız’ dedi

Yıllar vız geliyor
Ünlü mankenler önceki akşam Four Seasons Hotel'de 11. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması dahilinde düzenlenen defilede fırtına gibi esti… İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle öncülüğünde gerçekleştirilen gecede Çağla Şıkel, Ebru Şallı ve Özge Ulusoy da podyumdaydı.

Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmada Hakan Akkaya'nın 10 finalistin ürettiği kumaşlarla hayata geçirdiği tasarımlar tam not aldı. Davetliler, defile sonrası sahneye çıkan Hande Yener eşliğinde eğlendi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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