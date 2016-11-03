  1. Önce çocuk sonra kariyer
  2. Eski eşiyle coştu

Sinan için gelecek

Sinan için gelecek
Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı iddia edilen Justin Bieber'ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez'den kafaları karıştıran paylaşım… Geçtiğimiz günlerde Akçıl'la Miami'de tanışan Porto Rikolu model, önceki gün elinde Türk bayrağıyla çektirdiği fotoğrafını instagram'da paylaştı. Rodriguez'in "20 Kasım'da Sinan için geliyorum" demesi ise aşk iddialarını kuvvetlendirdi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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