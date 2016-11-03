  1. Kural çöktü!
  2. Sinan için gelecek

Önce çocuk sonra kariyer

Önce çocuk sonra kariyer
İşadamı Levent Veziroğlu'yla evlendikten sonra setlere ara veren 'nun ekranlara dönmeye niyeti yok… Şubat'ta kızı Elisa Güzin'i dünyaya getiren güzel oyuncu, kızı için oyunculuğa ara verdi. Nur Fettahoğlu, bu kararını ise şu sözlerle açıkladı: "İşime aşığım ama çocuğumu daha çok seviyorum. Onun huzurlu bir evde büyümesi için uzun süre çalışmayacağım."
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar