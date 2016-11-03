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Murat’larına eremediler

Murat’larına eremediler
Popçu Murat Boz, Nişantaşı'nda banka sırası beklerken objektiflere takıldı. Ünlü sanatçıyı fark eden hayranları ise popçuyu kapıda bekledi. Bankadan çıkar çıkmaz aracına hızla binerek Nişantaşı'ndan ayrılan yakışıklı şarkıcı, hayranlarının fotoğraf isteğini ise geri çevirdi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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