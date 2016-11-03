  1. Yıllar vız geliyor
  2. 24 aydır zirvede

Milyon dolarlık bebek!

, yaklaşık 1 ay sonra kucağına alacağı oğlunun geleceğini şimdiden garanti altına aldı. 40 yaşındaki popçu ve eşi Ozan Çolakoğlu, çocukları için bir bankaya 1 milyon dolar yatırdı...

Milyon dolarlık bebek!
Jennıfer Lopez, Beyonce ve Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü starların çocuklarının geleceğini garanti altına almak için banka hesabı açtırma modasına Türk yıldızlar da uydu. En son Meryem Uzerli'nin kızı Lara için 2 milyon euro'luk hesap açtırdığı iddia edilmişti. Müzisyen Ozan Çolakoğlu'yla Haziran'da hayatını birleştiren ve oğlunu kucağına almak için gün sayan de yavrusunun geleceği için önlemini aldı.

OĞLU İÇİN HALA SAHNELERDE...
Sanat dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen, Türkiye'deki bir bankada açtırdığı hesaba yaklaşık 1 milyon dolar (3 milyon TL) yatırdı. Bebeğinin doğmasına yaklaşık bir ay kalan Gülşen'in henüz oğlunun kimliği olmadığından dolayı açtırdığı ek hesabı, doğumdan sonra çocuğunun üzerine geçireceği öğrenildi. Tıpkı Meryem Uzerli gibi Gülşen de bankaya yatırdığı parayı çocuğunun 18 yaşına geldiğinde kullanabilmesi için şartname imzalayacak... 8 aylık hamile olmasına rağmen halen sahnelerde olan ünlü popçunun, eşiyle ortak olup kazançlarının büyük kısmını çocukları için biriktirmesi "Bravo" dedirtti...

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar