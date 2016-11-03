Milyon dolarlık bebek!

Jennıfer Lopez, Beyonce ve KimKardashian gibi dünyaca ünlü starlarınçocuklarının geleceğini garanti altınaalmak için banka hesabı açtırma modasınaTürk yıldızlar da uydu. En son MeryemUzerli'nin kızı Lara için 2 milyon euro'lukhesap açtırdığı iddia edilmişti. Müzisyen OzanÇolakoğlu'yla Haziran'da hayatını birleştiren veoğlunu kucağına almak için gün sayan Gülşen deyavrusunun geleceği için önlemini aldı.
OĞLU İÇİN HALA SAHNELERDE...
Sanat dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen, Türkiye'deki bir bankada açtırdığı hesaba yaklaşık1 milyon dolar (3 milyon TL) yatırdı. Bebeğinin doğmasına yaklaşık bir ay kalan Gülşen'in henüz oğlunun kimliği olmadığından dolayı açtırdığı ek hesabı, doğumdan sonra çocuğunun üzerine geçireceği öğrenildi. Tıpkı Meryem Uzerli gibi Gülşen de bankaya yatırdığı parayı çocuğunun 18 yaşına geldiğinde kullanabilmesiiçin şartname imzalayacak... 8 aylık hamile olmasına rağmen halen sahnelerde olan ünlü popçunun, eşiyle ortak olup kazançlarının büyük kısmını çocukları içinbiriktirmesi "Bravo" dedirtti...
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