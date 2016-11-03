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Kural çöktü!

Kural çöktü!
Sempatik oyuncu Ahmet Kural, yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Önceki akşam bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Kural, içeride oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun çıkışta ise bir hayli zayıflamış olduğu gözden kaçmadı.

Kısa sürede verdiği kilolar neticesinde yüzünde deformasyon oluşan , hızla taksiye binip soruları yanıtsız bıraktı. Taksiden objektiflere gülümseyen Kural'ın yeni projesi için zayıfladığı iddia edildi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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