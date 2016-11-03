Kural çöktü!

Sempatik oyuncu Ahmet Kural, yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Önceki akşam bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Kural, içeride oldukça eğlencelianlar yaşadı. Ünlü oyuncunun çıkışta ise birhayli zayıflamış olduğu gözden kaçmadı.
Kısa sürede verdiği kilolar neticesinde yüzünde deformasyonoluşan Ahmet Kural, hızla taksiye binip soruları yanıtsız bıraktı. Taksiden objektiflere gülümseyen Kural'ın yeni projesi içinzayıfladığı iddia edildi.
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