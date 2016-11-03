İşte kara kedi

Aslışah Alkoçlar ile Hakan Sabancı’nın aşkını bitiren gizemli güzel bulundu. Genç işadamı, önceki akşam daha önce de Klein’da kaçamak yaptığı mimarlık öğrencisi Zehra Kavas ile Karaköy’deki bir mekanda eğlendi...
Geçtiğimiz ay Hakan Sabancı'yla 1 yıllık aşkının bitmesiyle kötü günler geçiren Aslışah Alkoçlar'ınaksine Sabancı'nın keyfi yerinde! Önceki akşam Karaköy Goya'da sahne alan Mirkelam'ı dinleyen işadamı, mekanda yalnız değildi! İçeride esmer bir güzelle samimibir şekilde eğlenen sosyetik genç, gazetecileri fark edince mekanın iç kısmına geçse de görüntülenmekten kurtulamadı. Hakan Sabancı, yeni aşkını mekandan önce gönderdi. Kendisi ise VIP minibüsüyle oradan ayrılan Sabancı, Kandilli'deki yalısına geçti.
TAKVİM'DEN KAÇAMADI...
Esmer güzeli de genç playboy'u taksiyle takip etti. Genç işadamının eğlendiği gizemligüzeli ise TAKVİM buldu. Genç kızın Hakan Sabancı'nın geçen ay Klein adlımekanda tanıştığı mimarlık öğrencisiZehra Kavas olduğu öğrenildi. Sabancı'nın Aslışah Alkoçlar'la ilişkisinin bitmesineneden olan kaçamağın başrolündeki Kavas, açık olan sosyal medya hesaplarını gizlese de TAKVİM'den kaçamadı!
İHANET YOK DEDİ AMA...
Aslışah Alkoçlar, her ne kadar "İhanet yüzünden ayrılmadık" dese de Hakan Sabancı'nın Zehra Kavas'la henüz Alkoçlar'la ayrılmadan Klein'da samimi bir şekilde eğlendiği ortaya çıktı.
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