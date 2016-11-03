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Güven oyu ’ye

Güven oyu atv’ye
Birbirinden kaliteli programları, milyonları ekrana kilitleyen dizileri ve tarafsız haber anlayışıyla en çok izlenen kanal olan atv, 'halkın en çok güvendiği kanal' olarak da başarısını perçinledi. , Medya Güven Araştırması sonuçlarına göre en çok güvenilen televizyon kanalı olduğunu yine kanıtladı.

Ekim 2016'da online araştırma yöntemiyle elde edilen sonuçlarla atv, bir kez daha halkın kanalı olduğunu ispatladı. "Halkın en çok güvendiği medya kuruluşları kim?" ve "Türk halkının medyaya güveninde bir artış oldu mu?" gibi sorulara Türk halkı yine 'atv' yanıtını verdi.
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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