Güven oyu atv’ye

Birbirinden kaliteli programları, milyonları ekrana kilitleyen dizileri ve tarafsız haber anlayışıyla en çokizlenen kanal olan atv, 'halkın en çokgüvendiği kanal' olarak da başarısını perçinledi. atv, Medya Güven Araştırması sonuçlarına göre en çok güvenilen televizyon kanalı olduğunu yine kanıtladı.
Ekim 2016'da online araştırma yöntemiyle elde edilen sonuçlarla atv, bir kez daha halkın kanalı olduğunu ispatladı. "Halkın en çok güvendiğimedya kuruluşları kim?" ve "Türkhalkının medyaya güveninde bir artışoldu mu?" gibi sorulara Türk halkı yine 'atv' yanıtını verdi.
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