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Eski eşiyle coştu

, önceki akşam gittiği bir mekanda Kaan Tangöze’nin şarkılarıyla eğlendi. Piriler, eski eşi için ise ‘Bana o şahsı sormayın’ dedi!

Eski eşiyle coştu
Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'yle evli olduğu dönemde eşinin konserlerini en önden izleyen Seçkin Piriler, bu defa da eski eşinin şarkılarıyla eğlendi. 6 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Tangöze'den ihanet nedeniyle boşanan Piriler, önceki gece Asmalımescit'teydi. Eski eşinin şarkıları eşliğinde eğlenen güzel manken, çıkışta gazetecilerin bu durumu sorması üzerine "Bana o şahısla ilgili soru sormayın. Artık mutlu olmaya çalışıyorum" diye cevap verdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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