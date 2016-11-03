Eski eşiyle coştu

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'yleevli olduğu dönemde eşinin konserlerini en öndenizleyen Seçkin Piriler, bu defa da eski eşininşarkılarıyla eğlendi. 6 yıllık eşi ve iki çocuğunun babasıTangöze'den ihanet nedeniyle boşanan Piriler, önceki geceAsmalımescit'teydi. Eski eşinin şarkıları eşliğinde eğlenen güzelmanken, çıkışta gazetecilerin bu durumu sorması üzerine"Bana o şahısla ilgili soru sormayın. Artık mutlu olmayaçalışıyorum" diye cevap verdi.
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