Eski eşiyle coştu

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'yle evli olduğu dönemde eşinin konserlerini en önden izleyen Seçkin Piriler, bu defa da eski eşinin şarkılarıyla eğlendi. 6 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Tangöze'den ihanet nedeniyle boşanan Piriler, önceki gece Asmalımescit'teydi. Eski eşinin şarkıları eşliğinde eğlenen güzel manken, çıkışta gazetecilerin bu durumu sorması üzerine "Bana o şahısla ilgili soru sormayın. Artık mutlu olmaya çalışıyorum" diye cevap verdi.



Doğan SAVAŞ