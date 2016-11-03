  1. ‘Caner çok iyi’

Cem’in hayatı

Cem’in hayatı
Cem Yılmaz'ın eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi oyuncu Ahu Yağtu, önceki gece Asmalımescit'teydi. Yağtu'nun yüzü Cem Yılmaz'ın sürekli başka kadınlarla görüntülenmesi sorulunca asıldı. Soruyu "Kendi özel hayatıdır" diyerek geçiştiren eski manken, hızlı adımlarla taksiye yöneldi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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