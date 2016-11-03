Geçen hafta sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le ilgili güzel haberi sevgilisi Şükran Ovalı verdi. Önceki akşam rol aldığı 'Ekşi Elmalar' filminin özel gösterimine katılan güzel oyuncu "Caner, çok iyi, inşallah daha iyi olacak" dedi. Ovalı, taraftarların geçmiş olsun mesajlarının da Erkin'i çok mutlu ettiğini söyledi.