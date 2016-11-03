  1. Eski eşiyle coştu
  2. Murat’larına eremediler

Burak’tan yorum yok

Burak’tan yorum yok
Kariyerine Çin'de devam eden Burak Yılmaz, soluğu önceki gün İstanbul'da aldı. Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla yemek yiyen ünlü futbolcu, şık tarzıyla dikkat çekti. , kendisine boşanma davası açan eşi İstem Hanım'la ilgili ise şöyle dedi:

"Çin'deyken çocuklarımı çok özledim. Şimdi onlarla vakit geçireceğim. Barışma var ya da yok diyemem. Dava süreci halen devam ettiği için konuşmam doğru olmaz."

Aydın hamza
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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