24 aydır zirvede

Milletin sesi A Haber, 24 aydır birinciliği elden bırakmıyor! Kantar Media Ekim ayı verilerine göre; 'En Çok İzlenen Haber Kanalı' olan A Haber; Tüm Kişiler Tüm Gün, Tüm Gün M +20 ve Tüm Gün F+20 kategorilerinde birinci olarak rakiplerini yine solladı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana geçirdiği 5 yılın ikisini aralıksız birinci olarak tamamlayan kanal, 'lider haber kanalı' olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hain darbe girişiminde milletin sesi olan A Haber'in yanı sıra sporseverler de A Spor'u birinciliğe taşıdı. A Spor, Ekim ayı reyting ölçümlerine göre Tüm Kişiler Tüm Gün, Tüm Gün 20+ABC1, Tüm Gün M20+ ve Tüm Gün F20+ kategorilerinde birinci oldu.