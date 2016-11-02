Zirve hakimi

Zirvedeki isim değişmedi. atv, Ekim ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde ençok izlenen kanal oldu. KantarMedya'dan alınan verilere göre atv, birinciliğini kimselere bırakmadı. Diğer kanalların pek çok yeni yapımı ekrana sürerek kıyasıya birrekabete giriştiği yeni sezondatercih yine atv'ydi..
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv'yi günün her saati milyonlar ilgiyle izledi. Büyük ses getiren programların yanı sıra 'Eşkıya Dünyaya HükümdarOlmaz', 'Kırgın Çiçekler' ve'Seviyor Sevmiyor' gibi diziler ile 'Kim Milyoner Olmak İster?' gibi programlar atv'yi birinciliğe taşıdı. Milyonları ekrana kilitleyen atv; yeni sezonda da başarısını daim kılarak zirveyi mesken tuttu.
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