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Zirve hakimi

, geleneğini bozmadı. Türkiye’nin kanalı; dizi, program ve haberleriyle Ekim ayında da farkını konuşturup en çok izlenen kanal oldu

Zirve hakimi
Zirvedeki isim değişmedi. atv, Ekim ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre , birinciliğini kimselere bırakmadı. Diğer kanalların pek çok yeni yapımı ekrana sürerek kıyasıya bir rekabete giriştiği yeni sezonda tercih yine atv'ydi..

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv'yi günün her saati milyonlar ilgiyle izledi. Büyük ses getiren programların yanı sıra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Kırgın Çiçekler' ve 'Seviyor Sevmiyor' gibi diziler ile 'Kim Milyoner Olmak İster?' gibi programlar atv'yi birinciliğe taşıdı. Milyonları ekrana kilitleyen atv; yeni sezonda da başarısını daim kılarak zirveyi mesken tuttu.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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