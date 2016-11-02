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Töreye uydu

Yıldız futbolcu ve oyuncu sevgilisi Esra Bilgiç, gizlice nişan yüzüklerini taktı. Türk örf ve adetlerine uyan genç çift, düğün tarihi olarak da 2017 yazını belirledi

Töreye uydu
Beşiktaş'tan İngiltere'nin West Ham United takımına transfer olan Gökhan Töre ile oyuncu aşkı Esra Bilgiç, evliliğe doğru emin adımlarla ilerliyor... Ünlü çiftin arasındaki mesafeler beklenenin aksine aşklarını daha da güçlendirdi ve ikili, evlilik yolunda ilk adımı attı. 24 yaşındaki Töre, sevgilisinin parmağına yüzüğü taktı. Geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanan ikilinin bu mutlu haberi, yine 24 yaşındaki Esra Bilgiç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

ÖZEL HAYATINI GİZLİ TUTUYOR
Paylaştığı fotoğraflarda sağ yüzük parmağındaki alyansı gözden kaçmayan Esra Bilgiç, nişanlandığını şimdilik herkesten sır gibi saklıyor. Güzel oyuncunun bu kararında rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın oyuncularına özel hayatlarıyla gündeme gelmemeleri konusunda yaptığı uyarının etkili olduğu konuşuluyor… Bu arada Türk örf ve adetlerine uygun olarak bir kız isteme ve nişan merasimi yapan Esra Bilgiç ile , düğün için ise 2017'nin yazında karar kıldı... Düğün İstanbul'da olacak.


Töre'nin hediyesi güllerle poz veren Bilgiç'in elindeki alyans da objektiflere işte böyle yansıdı.

AYDIN HAMZA/ÖZEL
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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