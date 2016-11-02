Töreye uydu

Beşiktaş'tan İngiltere'nin West Ham United takımına transfer olan Gökhan Töre ile oyuncu aşkı Esra Bilgiç, evliliğe doğru emin adımlarla ilerliyor... Ünlü çiftin arasındaki mesafeler beklenenin aksine aşklarını daha dagüçlendirdi ve ikili, evlilik yolunda ilk adımı attı. 24 yaşındaki Töre, sevgilisinin parmağınayüzüğü taktı. Geçtiğimiz aylarda aile arasındanişanlanan ikilinin bu mutlu haberi, yine 24yaşındaki Esra Bilgiç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.
ÖZEL HAYATINI GİZLİ TUTUYOR
Paylaştığı fotoğraflarda sağ yüzükparmağındaki alyansı gözden kaçmayan EsraBilgiç, nişanlandığını şimdilik herkesten sır gibisaklıyor. Güzel oyuncunun bu kararında rol aldığı'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'ınoyuncularına özel hayatlarıyla gündemegelmemeleri konusunda yaptığı uyarınınetkili olduğu konuşuluyor… Bu arada Türk örf veadetlerine uygun olarak bir kız isteme ve nişanmerasimi yapan Esra Bilgiç ile Gökhan Töre, düğüniçin ise 2017'nin yazında karar kıldı... Düğünİstanbul'da olacak.
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