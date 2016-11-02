Şoförlü Berrak

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan oyuncu sevgililer Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, önceki gün geleneklerini bozmadı ve müdavimi oldukları Bebek'te objektiflere takıldı. Bir örnek güneş gözlükleriyle dikkat çeken ve aşklarıyla magazin gündeminde olan ikili, uyumlu giyim tarzlarıyla da beğeni topladı.
Birkan Sokullu'nunArnavutköy'deki evinde birlikteyaşayan ünlü çift, Bebek'teki kahvaltı sonrası mekandan ayrıldı. Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, mekan çıkışı gazetecileri görünce her zamankigibi konuşmadan arabalarına bindi. Tüzünataç ve Sokullu'nun arabalarınıdeğiştirdikleri ve şoför tuttukları da dikkatlerden kaçmadı.
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