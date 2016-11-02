  1. Kara’ya bebek baskısı
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Şoförlü Berrak

Şoförlü Berrak
Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan oyuncu sevgililer Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, önceki gün geleneklerini bozmadı ve müdavimi oldukları Bebek'te objektiflere takıldı. Bir örnek güneş gözlükleriyle dikkat çeken ve aşklarıyla magazin gündeminde olan ikili, uyumlu giyim tarzlarıyla da beğeni topladı.

Birkan Sokullu'nun Arnavutköy'deki evinde birlikte yaşayan ünlü çift, Bebek'teki kahvaltı sonrası mekandan ayrıldı. ile Birkan Sokullu, mekan çıkışı gazetecileri görünce her zamanki gibi konuşmadan arabalarına bindi. Tüzünataç ve Sokullu'nun arabalarını değiştirdikleri ve şoför tuttukları da dikkatlerden kaçmadı.



AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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