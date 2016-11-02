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Kral gönderme

‘Recep İvedik’le kendisini kral ilan eden , yine ’a taş attı. Banka reklamında kapıştığı Yılmaz’dan daha etkili bulunan Şahan, ‘Yine beni en tepeye koydunuz’ dedi

Kral gönderme
Ünlü komedyenler Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar'ın beyazperdedeki rekabeti reklam sektörüne de sıçradı. Geçen yıl Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı 'zeytin dalı' fotoğrafıyla komedyenler arasındaki suların durulduğu sanılsa da Gökbakar, instagram'da yayınladığı mesajla ezeli rakibine taş attı. Halkbank reklamında oynayan , reklamla ilgili araştırma sonuçlarının yer aldığı listeyi yayınlayıp şöyle dedi:

GÖZLER CEM'E ÇEVRİLDİ...
"Yine beni en tepeye koydunuz, yaptığım işi baş tacı ettiniz. Bu gururu hem bana yaşattınız, hem de Halkbank'a... Allah razı olsun. Her zaman sizleyim, her zaman sizdenim!" Paylaşımında sık sık 'kral tacı' emojisine yer veren Gökbakar'ın bu mesajını görenler "Şahan'dan Cem'e kral gönderme" yorumu yaptı. İş Bankası reklamlarında oynayan 'a gönderme yapan Şahan Gökbakar'ın bu hareketinin Yılmaz'dan nasıl bir karşılık bulacağı ise merakla bekleniyor…
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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