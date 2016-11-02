Ünlü komedyenler Cem Yılmaz'laŞahan Gökbakar'ın beyazperdedekirekabeti reklam sektörüne desıçradı. Geçen yıl Yılmaz'ın sosyal medyadapaylaştığı 'zeytin dalı' fotoğrafıyla komedyenlerarasındaki suların durulduğu sanılsa daGökbakar, instagram'da yayınladığı mesajlaezeli rakibine taş attı. Halkbank reklamındaoynayan Şahan Gökbakar, reklamla ilgiliaraştırma sonuçlarının yer aldığı listeyiyayınlayıp şöyle dedi:
GÖZLER CEM'E ÇEVRİLDİ... "Yine beni en tepeye koydunuz, yaptığımişi baş tacı ettiniz. Bu gururu hem banayaşattınız, hem de Halkbank'a... Allahrazı olsun. Her zaman sizleyim, her zamansizdenim!" Paylaşımında sık sık 'kral tacı'emojisine yer veren Gökbakar'ın bu mesajınıgörenler "Şahan'dan Cem'e kral gönderme"yorumu yaptı. İş Bankası reklamlarındaoynayan Cem Yılmaz'a göndermeyapan Şahan Gökbakar'ın buhareketinin Yılmaz'dan nasıl birkarşılık bulacağı ise meraklabekleniyor…
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