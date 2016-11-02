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Kara’ya bebek baskısı

Kara’ya bebek baskısı
Geçtiğimiz yıl Fırat Parlak'la dünyaevine giren Burcu Kara, hakkında çıkan çocuk haberlerine son noktayı koydu. Bebek'te görüntülenen güzel oyuncu, "Herkes bana bunu sorar oldu. Resmen üzerimde mahalli baskı oluştu. Ancak şu an için öyle bir durum yok" dedi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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