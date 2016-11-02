Hayali yaşa takıldı!

Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra toparlanmakta güçlük çeken Aslışah Alkoçlar'dan itiraf… Çocukluk arkadaşı Sabancı'dan ayrıldığı için üzgün olduğunu söyleyen Alkoçlar, "Babam, buradan bir süre uzaklaşmamı istedi ve yurt dışına gittim" diyerek zor günlerini anlattı.



Sosyetik güzel, ihanet nedeniyle bittiği iddia edilen ilişkisinin sona erme nedenini de şu sözlerle anlattı: "Tabii ki ayrılık sonrası çok üzüldüm ama ben çok güzel bir kızım. Hakan da çok yakışıklı bir adam. Ancak yaşlarımız henüz çok küçük. İlişkinin evliliğe doğru gitmesi üzerine ayrıldık."



AYDIN HAMZA