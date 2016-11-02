Hayali yaşa takıldı!

Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra toparlanmakta güçlük çeken AslışahAlkoçlar'dan itiraf… Çocukluk arkadaşı Sabancı'dan ayrıldığı için üzgün olduğunu söyleyen Alkoçlar, "Babam, buradan birsüre uzaklaşmamı istedi ve yurt dışınagittim" diyerek zor günlerini anlattı.
Sosyetik güzel, ihanet nedeniyle bittiği iddia edilen ilişkisinin sona erme nedenini de şu sözlerle anlattı: "Tabii kiayrılık sonrası çok üzüldüm ama bençok güzel bir kızım. Hakan da çokyakışıklı bir adam. Ancak yaşlarımızhenüz çok küçük. İlişkinin evliliğedoğru gitmesi üzerine ayrıldık."
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