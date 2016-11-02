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Hasret giderdi

Hasret giderdi
Türk Sineması'nın usta ismi Kadir İnanır, önceki akşam hayat arkadaşı Jülide Kural'la Asmalımescit'teydi. Yakup adlı mekanda eğlenen ikili, arkadaşlarıyla keyifli saatler geçirdi. Hayatını Dalaman'da sürdüren İnanır'ı İstanbul'da gören hayranları usta oyuncuyla bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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