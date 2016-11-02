Güzel kapışma

Lindsay Lohan'la BurcuEsmersoy, Halloween için aynıkaraktere bürününce ortaya güzelbir rekabet çıktı! İki güzel, CadılarBayramı için Batman filmindekiJoker'in sevgilisi Harley Quinnkarakterini tercih etti.
Lohan ve Esmersoy, instagram'daHarley Quinn kılığında fotoğrafpaylaşınca "Hangisi daha güzel?"anketi başladı. Lohan'ın hayranları"Lindsay, her zamanki gibi engüzel kötü" yorumları yaparkenEsmersoy'un takipçileri "Sen kötüolamayacak kadar güzelsin" dedi.
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