  1. Cadılık yaptılar
  2. Hayali yaşa takıldı!

Güzel kapışma

Güzel kapışma
Lindsay Lohan'la Burcu Esmersoy, Halloween için aynı karaktere bürününce ortaya güzel bir rekabet çıktı! İki güzel, Cadılar Bayramı için Batman filmindeki Joker'in sevgilisi Harley Quinn karakterini tercih etti.

Lohan ve Esmersoy, instagram'da Harley Quinn kılığında fotoğraf paylaşınca "Hangisi daha güzel?" anketi başladı. Lohan'ın hayranları "Lindsay, her zamanki gibi en güzel kötü" yorumları yaparken Esmersoy'un takipçileri "Sen kötü olamayacak kadar güzelsin" dedi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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