Eda kızdıracak

İngiliz tasarımcı Roy Luwolt'la aşkını ilan eden Eda Taşpınar, önceki gün Bebek'teydi. Leopar kürk giyen Taşpınar, hayvanseverleri kızdıracak şu sözleri söyledi: "Üzerimdeki 75 yıllık gerçek bir kürk. Büyükannemden kaldı, ben de seve seve kullanıyorum."