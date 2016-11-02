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Eda kızdıracak

Eda kızdıracak
İngiliz tasarımcı Roy Luwolt'la aşkını ilan eden Eda Taşpınar, önceki gün Bebek'teydi. Leopar kürk giyen Taşpınar, hayvanseverleri kızdıracak şu sözleri söyledi: "Üzerimdeki 75 yıllık gerçek bir kürk. Büyükannemden kaldı, ben de seve seve kullanıyorum."
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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