Didem’in Süperman’i

Cadılar Bayramı nedeniyle ünlü isimler en korkunç kıyafetlerle boy gösterirken Didem Uzel Sari'nin minik oğlu Aslan, en sevimli karakter olarak dikkat çekti. Önceki gün 3 aylık oğluna Süperman kostümü giydiren Sari, bu keyifli anlarını instagram'da paylaştı. Minik Aslan'ın bu halleri Didem Hanım'ın takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.