  1. Hayali yaşa takıldı!
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Didem’in Süperman’i

Didem’in Süperman’i
Cadılar Bayramı nedeniyle ünlü isimler en korkunç kıyafetlerle boy gösterirken Didem Uzel Sari'nin minik oğlu Aslan, en sevimli karakter olarak dikkat çekti. Önceki gün 3 aylık oğluna Süperman kostümü giydiren Sari, bu keyifli anlarını instagram'da paylaştı. Minik Aslan'ın bu halleri Didem Hanım'ın takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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