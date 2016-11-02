  1. Bu kez yedi!
  2. Güzel kapışma

Cadılık yaptılar

Cadılık yaptılar
Ünlü isimler Halloween için yaratıcılıklarını konuşturdu. Birbirinden enteresan kostümleri üzerine geçiren önceki akşam soluğu 5 Cocktails & More adlı mekanda düzenlenen partisinde aldı.

Güzel oyuncu Irmak Ünal, 'Örümcek Kadın' kılığına girip arkadaşının kafasına bıçak saplar gibi poz verdi. DJ Bilge Öztürk ise prenses kostümüyle boy gösterdiği aynı mekanda dostlarıyla geç saatlere dek eğlendi.



Doğan SAVAŞ
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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