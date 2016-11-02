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Beyaz dizi!

ve ’ya şok! Savcı, temin etmek suçlamasıyla iki oyuncu hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar istedi.

Beyaz dizi!
Güvenlik güçleri, Ocak 2013'te operasyonu gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlüler şoke etti! Öyle ki İstanbul Narkotik Polisi, aralarında Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in de bulunduğu 35 kişinin uyuşturucu madde temin ettiklerini belirledi. Gözaltına alınan oyunculardan , ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul etti. "Satıcı değil, içiciyim" dedi. Sorgularının ardından serbest bırakılan 3 ünlü ismin davası dün İstanbul 18 Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşma savcısı Emin Ateşağaoğlu, sunduğu mütalaada Çağatay Ulusoy, Cenk Eren ve 'nın da bulunduğu 9 kişi için "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar istedi. Ayrıca bu kişiler için istenen cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesi talep edildi. Mütalaada sanıklardan Ulusoy'un satın aldığı uyuşturucu maddeleri kendisinin veya Karaca'nın evinde birlikte kullandıkları belirtildi. Çağatay Ulusoy'un evinde 4.5 gram toz esrar, 3.4 gram esrar bulunduğu, kan ve idrar tahlilinde de uyuşturucu maddenin tespit edildiğine belirtilirken, Gizem Karaca'nın kan ve idrar örneğinde de uyuşturucu madde tespit edildi. Mahkeme, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

'SİGARAYA ÖZENDİRİYOR'
Yıldızının parladığı dönemde hakkında süren uyuştucu davasıyla zor günler geçiren Çağatay Ulusoy, bir şok daha yaşadı. Prof. Dr. Orhan Kural, ünlü oyuncunun Instagram hesabında sigara içerken paylaştığı fotoğraflar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kural, 1 milyon 300 bin takipçisi bulunan Ulusoy'un gençler üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini söyledi. Kural, "İki sigaralı fotoğrafı 175 bin beğeni almış. Kamu sağlığının zarar görmemesi için, bu tür paylaşım sahiplerinin bu paylaşımları kaldırılmalı, paylaşımda bulunan kişi ise cezalandırılmalıdır" dedi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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