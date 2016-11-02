Beyaz dizi!

Güvenlik güçleri, Ocak 2013'te uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlüler şoke etti! Öyle ki İstanbulNarkotik Polisi, aralarında ÇağatayUlusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in debulunduğu 35 kişinin uyuşturucu maddetemin ettiklerini belirledi. Gözaltına alınan oyunculardan Çağatay Ulusoy, ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul etti. "Satıcı değil, içiciyim" dedi. Sorgularının ardından serbest bırakılan 3 ünlü ismin davası dün İstanbul 18 Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşma savcısı Emin Ateşağaoğlu, sunduğu mütalaada Çağatay Ulusoy, Cenk Eren ve Gizem Karaca'nın da bulunduğu 9 kişi için "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca bu kişiler için istenen cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesi talep edildi. Mütalaada sanıklardan Ulusoy'un satın aldığı uyuşturucu maddeleri kendisinin veya Karaca'nın evinde birlikte kullandıkları belirtildi. Çağatay Ulusoy'un evinde 4.5 gram toz esrar, 3.4 gram esrar bulunduğu, kan ve idrar tahlilinde de uyuşturucu maddenin tespit edildiğine belirtilirken, Gizem Karaca'nın kan ve idrar örneğinde de uyuşturucu madde tespit edildi. Mahkeme, sanıkların veavukatlarının esas hakkındaki mütalaayakarşı savunmalarını yapmaları içinduruşmayı erteledi.
'SİGARAYA ÖZENDİRİYOR' Yıldızının parladığı dönemde hakkında süren uyuştucu davasıyla zor günler geçiren Çağatay Ulusoy, bir şok daha yaşadı. Prof. Dr.Orhan Kural, ünlü oyuncunun Instagram hesabında sigara içerken paylaştığı fotoğraflar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kural, 1 milyon 300 bin takipçisi bulunan Ulusoy'un gençler üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini söyledi. Kural, "İki sigaralı fotoğrafı 175bin beğeni almış. Kamu sağlığının zarargörmemesi için, bu tür paylaşım sahiplerininbu paylaşımları kaldırılmalı, paylaşımdabulunan kişi ise cezalandırılmalıdır" dedi.
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