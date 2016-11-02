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Başarısız taktik

Başarısız taktik
Uzun yıllar aşk yaşadığı şarkıcı Pamela'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Özge Turna'ya kaptıran Şevket Çoruh, önceki gece aşkıyla Etiler'de eğlencedeydi. Sebya Meyhanesi'nde eğlenen ikili, çıkışta kaçış taktiği uyguladı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, 100 metre ileride buluşunca görüntülenmekten kurtulamadı.

Doğan SAVAŞ
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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