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Ünlülerle sezonu açtı

Ünlülerle sezonu açtı
Geçtiğimiz sezonun büyük beğeni toplayan oyunu 'Vahşet Tanrısı', önceki akşam ünlü isimlerin katıldığı davetle ikinci sezona 'merhaba' dedi. Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yeni sezonda perde açan oyunu Begüm Birgören ve Özge Özder gibi ünlüler izledi.

Tülin Özen, Tansu Biçer, Çetin Sarıkartal ve Roza Erdem'in başrollerinde oynadığı 'Vahşet Tanrısı', 11 yaşındaki iki çocuğun kavga etmesinin ardından aileleri arasında başlayan tartışmanın doğurduğu ilginç olayları konu alıyor. Oyuna, şimdiden ilgi oldukça büyük.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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