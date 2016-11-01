Sultan izdihamı

Türk Sineması'nınsultanı Türkan Şoray'ınadı ölümsüzleştirildi.İstanbul Bayrampaşa'dakiAvşar Sineması'ndaki birsalona Şoray'ın ismi verildi.Salonun açılışına katılan ünlüsanatçı, hayranlarının yoğunilgisiyle karşılaştı.
Efsane sanatçınınhayranlarının izdiham yarattığıaçılışta ünlü sanatçı, AvşarSineması'nın kurucusu ŞükrüAvşar'a "Şu an ne kadarduygulandığımı kelimelerleifade edemiyorum, gururduydum" diyerek teşekküretti. Sanatçı, hayranlarıyla datek tek fotoğraf çektirdi.
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