Sultan izdihamı

Türk Sineması'nın sultanı Türkan Şoray'ın adı ölümsüzleştirildi. İstanbul Bayrampaşa'daki Avşar Sineması'ndaki bir salona Şoray'ın ismi verildi. Salonun açılışına katılan ünlü sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Efsane sanatçının hayranlarının izdiham yarattığı açılışta ünlü sanatçı, Avşar Sineması'nın kurucusu Şükrü Avşar'a "Şu an ne kadar duygulandığımı kelimelerle ifade edemiyorum, gurur duydum" diyerek teşekkür etti. Sanatçı, hayranlarıyla da tek tek fotoğraf çektirdi.