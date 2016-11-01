Sözleşmeli evlilik krizi

İngiliz model ve oyuncu Kelly Brook ile Fransız sevgilisi Jeremy Parisi'nin yakında evleneceği ancak çiftin arasında sözleşme krizinin yaşandığı iddia edildi. Dünya judo şampiyonluğu bulunan Parisi'nin sözleşme nedeniyle büyük rahatsızlık yaşadığı ve bu durumun aşklarını etkilediği için evlilik kararını bir kez daha düşüneceği belirtildi. Çift, geçtiğimiz yaz Bodrum'da evlilik kararı almıştı.