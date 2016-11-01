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Sabah romantizmi

Sabah romantizmi
Oğluna 8 aylık hamile Gülşen'le müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gün Bebek Lucca'da kahvaltıdaydı. Sabahın erken saatlerinde semte gelen ikili, soğuk havaya inat uzun uzun keyif yaptı.

Gülşen'in soğuktan etkilenmemek için sıkı giyinmesi gözden kaçmadı. Ünlü çift, masada oturdukları süre boyunca birbirlerine aşk dolu bakışlar atarken da objektiflere böyle yansıdı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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